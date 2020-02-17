2020/02/17 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العرباوي : علاوي ارسل مُغلقاً بكابينة للمرجعية
المستقلة ...
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المستقلة ...
كشف قيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي ، عن رفض المرجعية الدينية العليا الاطلاع على التشكيلة الحكومية التي سيقدمها محمد علاوي للبرلمان في الايام القليلة المقبلة فيما اشاره الى انها ترفض التدخل .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العرباوي : علاوي ارسل مُغلقاً بكابينة للمرجعية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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