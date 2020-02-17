2020/02/17 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العرباوي : علاوي ارسل مُغلقاً بكابينة للمرجعية

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كشف قيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي ، عن رفض المرجعية الدينية العليا الاطلاع على التشكيلة الحكومية التي سيقدمها محمد علاوي للبرلمان في الايام القليلة المقبلة فيما اشاره الى انها ترفض التدخل .

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