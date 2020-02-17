المرجع المدرسي يخاطب الاعلام أنتم السلطة الاولى فأحذروا ..

2020/02/17 | 12:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

صرح سماحة المرجع السيد محمد تقي المدرسي اثناء لقاءه وفد اعلامي ان " الاعلام اليوم اصبح السلطة الاولى وليس السلطة الرابعة ".

وشدد سماحته " ان يكون الاعلام ايجابي ومتفاؤل وان ينقل الحقيقة كما هي بعيدا عن التسقيط والاتهامات لاننا شعب واحد يجمعنا بلد واحد ".

كما نبهى سماحته ، " أن ال...

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