2020/02/17 | 12:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد محافظ بغداد، محمد العطا، الاثنين، اتخاذ التدابير والاستعدادات لمواجهة خطر الفيضانات.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ، ان "لجنة إدارة اعمال الدفاع المدني بمحافظة بغداد عقدت اجتماعها الاول، برئاسة محافظ بغداد محمد العطا لتدارس الاستعدادات من أجل موسم الفيضانات هذا العام".واضاف العطا، وعقب الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارات الداخلية والصحة والموارد المائية وبحسب البيان، اكد ان "الاستعدادات قائمة سواء كانت هناك فيضانات او لا"، مضيفا "الاجتماع مهم وهذه اللجنة مختصة بمجابهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية".ولفت البيان الى ان "مستشار برنامج الامم المتحدة الانمائي لطيف مزهر اكد خلال الاجتماع استعداده للتعاون والتنسيق على مستوى التخطيط وتدريب الكوادر المعنية بمواجهة الكوارث".ومن جانبه اشار مدير صحة الكرخ چاسب لطيف الى ان "اللجنة مختصة بمواجهة كافة الكوارث ومنها مجابهة تداعيات انتشار فايروس كورونا، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يلعن اتخاذ التدابير لمواجهة خطر الفيضانات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يلعن اتخاذ التدابير لمواجهة خطر الفيضانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).