عجز في رواتب الموظفين يصل الى 10 تريليون دينار في موازنة 2020

2020/02/17 | 12:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود عجز يصل الى 10 تريليون دينار في رواتب الموظفين في موازنة 2020، فيما أشارت إلى أن تفعيل منح الطلبة مرهون بوجود التخصيصات المالية.وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك إلتزامات مهمة لدى حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب تجاه الشعب العراقي، منها ما يتعلق بالمنح المالية للعاطلين وللطلبة وتعيين الخريجين وتثبيت العقود، إلّا أنه لم يتم تنفيذ هذه الإلتزامات بسبب عدم وجود تخصيصات مالية".وأضاف، أن "جميع القرارات التي صدرت كانت غير مبنية على دراسة حقيقية للواقع المالي في البلد، لأن الموازنة مازالت لدى الحكومة مما أخّر تنفيذ الكثير من المشاريع، مبيناً أن موازنة 2020 فيها عجز مالي بنحو 50 تريليون دينار، منها عجز يقارب 10 تريليونات دينار في رواتب الموظفين".وأكد القدو أنه "في حال توفرت التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية يمكن تفعيل المنح المالية لطلبة الدراسات الإبتدائية والثانونية والدراسات الأخرى".وكانت وزارة المالية، أكدت في وقت سابق أن "رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل".

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