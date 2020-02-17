2020/02/17 | 12:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور العامة تصدر قرارا بشأن المركبات التي تحمل هذه اللوحات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تصدر قرارا بشأن المركبات التي تحمل هذه اللوحات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تصدر قرارا بشأن المركبات التي تحمل هذه اللوحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).