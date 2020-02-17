الإمارات تعلن تشغيل أول محطة نووية عربيًا

2020/02/17 | 12:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات، محمد بن راشد المكتوم، عن وصول محطة للطاقة النووية السلمية إلى الامارات، لتكون أول دولة عربية ستبدأ بتشغيل المحطات النووية.وقال بن متكوم في تغريدة على تويتر، رصدتها “يس عراق”، إن “محطة جديدة وصلتها الامارات كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات […]

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