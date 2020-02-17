2020/02/17 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار كشف مصدر مطلع في ذي قار، اليوم الاثنين، بأن هناك مساعي حثيثة من قبل جهة سياسية تحاول سرقة درجات وظيفية في شركة نفط ذي قار، لصالحها.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “إحدى الجهات السياسية، تحاول فرض إرادتها بشكل أو بأخر من أجل الظفر والحصول على درجات وظيفية تم تخصيص بعضها للخريجين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ”العهد نيوز”: جهة سياسية تسعى للاستحواذ على 600 درجة وظيفية بشركة نفط ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ”العهد نيوز”: جهة سياسية تسعى للاستحواذ على 600 درجة وظيفية بشركة نفط ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).