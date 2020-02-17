المبعوثة الأممية تصدر بياناً بشأن استخدام ’’أسلحة الصيد’’ ضد المتظاهرين وتوجه رسالة

2020/02/17 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت، ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، الاثنين (17 شباط 2020)، بياناً بشأن استخدام ’’أسلحة الصيد’’ ضد المتظاهرين، فيما شجبت استخدام تلك الأسلحة ضد المتظاهرين.

وذكرت بلاسخارت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تدين بشدة استخدام بنادق الصيد، التي تسببت (مرة أخرى) في إصابة أعداد كبيرة في الاحتجاجات الأخيرة"، داعية "السلطات إلى منع استخدام القوة، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة".

وأضافت، أن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة، يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم، إضافة الى وجوب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات".

بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية البرلمانية، حنين قدو، الاثنين (17 شباط 2020)، عن وجود عجز يصل الى 10 تريليون دينار في رواتب الموظفين في موازنة 2020، فيما أشارت إلى أن تفعيل منح الطلبة مرهون بوجود التخصيصات المالية.

وقال عضو اللجنة ال

بغداد اليوم-بغداد

تحدث فاتح يلدز السفير التركي في العراق، الاثنين (17 شباط 2020)، عن العلاقات بين العراق وتركيا، وحجم التبادل التجاري بين البلدين من سنة 2012 الى 2019.





وتضمنت الجداول التي أظهرها السفير التركي في مؤتمر صحفي، بمقر السفارة ا

بغداد اليوم - خاص

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، محمد البلداوي، الاثنين (17 شباط 2020)، ان خيار تمرير التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفي علاوي، خلال طرحها داخل مجلس النواب، مستبعد حتى اللحظة.





وقال البلداوي، في حديث خص به (

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