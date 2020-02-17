بالأسماء.. الداخلية توافق على اعتبار منتسبي شرطة الديوانية المتوفين

2020/02/17 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وافقت وزارة الداخلية، على اعتبار منتسبي شرطة الديوانية المتوفين "شهداء".

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