2020/02/17 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر مطلع، الاثنين (17 شباط 2020)، بأن المحكمة الإدارية أنقضت قرار مجلس محافظة بابل المنحل، وأعادت وسام اصلان الجبوري لمنصب النائب الأول لمحافظ بابل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الإدارية أنقضت قرار مجلس محافظة بابل المنحل، وأقدمت على إعادة المهندس وسام اصلان الجبوري لمنصب النائب الاول لمحافظ بابل".

وكان مجلس محافظة بابل، قد صوت في شباط من العام الماضي، على اقالة نائب المحافظ وسام اصلان.

بغداد اليوم-بغداد

وافقت وزارة الداخلية، على اعتبار منتسبي شرطة الديوانية المتوفين "شهداء".

وحصلت (بغداد اليوم)، على أسماء الوجبة الأولى من رجال الشرطة، اللذين تم إعادة صياغة قرارات المجالس التحقيقية الخاصة بوفاتهم واعتبارهم مستشهدين.

بغداد اليوم- النجف

أصدرت محكمة جنايات النجف أحكاما مختلفة بحق مدانين اثنين ضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة في المحافظة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة تلقوا أحكاما عقابية من قب

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر محلي من محافظة ديالى، الإثنين (17 شباط 2020)، بان انهيار مفاجئ تسبب في اغلق مدخل مدينة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" الطريق الرئيسي المؤدي الى المدخل الجنوبي لمدينة السعدية (6

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المحكمة الإدارية تنقض قراراً لمجلس بابل وتعيد الجبوري نائباً أول للمحافظ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المحكمة الإدارية تنقض قراراً لمجلس بابل وتعيد الجبوري نائباً أول للمحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).