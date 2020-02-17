2020/02/17 | 12:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة: التحقيق في استشهاد احمد وصفاء لا يزال مستمرا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 12:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة: التحقيق في استشهاد احمد وصفاء لا يزال مستمرا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة: التحقيق في استشهاد احمد وصفاء لا يزال مستمرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).