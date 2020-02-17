"بوتن الخارق" يغزو شوارع إسطنبول.. والبلدية تتدخل فورا

2020/02/17 | 12:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أزاح فنان روسي الستار عن 4 لوحات ضخمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن تصوّره كبطل خارق، وسط مدينة إسطنبول التركية، قائلا إنه يريد أن يظهر "الصلات الجيدة" بين أنقرة وموسكو رغم الخلافات بشأن سوريا وملفات أخرى.

وبعد فترة وجيزة من كشف ألكسندر دونسكوي عن اللوحات في شارع الاستقلال، أزالتها السلطات المحلية في أكبر مدينة تركية، قائلة إنه لم يحصل على تصريح بعرضها هناك.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، قال دونسكوي: "حاليا علاقتنا مع تركيا محتدمة، لذلك عرضت هنا في وسط تركيا وفي شارع رئيسي حيث تقع السفارة الروسية اللوحات، لأقول إن بوتن هو روسيا".

وتابع: "أردت أن ألفت الانتباه للكيفية التي نرى بها بوتن في روسيا مثل بطل خارق.



لذلك كتبت على اللوحات بوتن بطل خارق".

وأوضح دونسكوي أنه أراد إثارة المشاعر لدى من يمرون بجوار لوحاته ويرى رد فعلهم، مضيفا أنه يعتزم إقامة المزيد من تلك المعارض في أماكن أخرى من بينها الولايات المتحدة.

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