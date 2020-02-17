صندوق الإسكان يكشف إجراءاته لتسهيل منح القروض للمواطنين

2020/02/17 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان، الاثنين، عن إجراءاته لتسهيل منح القروض للمواطنين.

وقال معاون مدير عام الصندوق حسين عبد علي العتبي خلال مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "أول الإجراءات التي اتخذت هو التقديم الإلكتروني الذي وصلت نسبة العمل فيه 60% وباشر المواطنون بتقديم البيانات ورفع المستمسكات الرسمية على الموقع الإلكتروني للصندوق، والحصول على رقم تسلسلي يمكن من خلاله متابعة معاملتهم".

ولفت إلى، أن "عملية التوثيق الالكتروني تحفظ الخصوصية من جهة وتمنع الابتزاز والتلاعب والقضاء على الإجراءات الروتينية وتحفظ حقوق المواطن بالتسلسل والأرشفة من جهة أخرى".

وأشار إلى، أن "الصندوق لديه خطة لتحويل جميع مفاصل العمل الى إلكتروني التي تشمل الأرشفة والبصمة والصكك والكشف"، مبيناً أن "الغرض من الكشف الالكتروني هو تجنب حدوث حالات تلاعب في تحديد العقار المكشوف".

وأضاف العتبي أن "من بين الإجراءات الأخرى هي اعتماد تسديد الدفعات الالكترونية للقرض من خلال إصدار بطاقات "ماستر كارد وفيزا كارد "خاصة بصندوق الاسكان ويمكن استخدامها داخل وخارج العراق"، منوهاً بأن " المواطن يستطيع أن يحصل على دفعات القرض وتسديد الأقساط الشهرية عن طريق هذه البطاقة ،وكذلك متابعة ما تبقى من أقساط عن طريق الرابط الإلكتروني".

وتابع العتبي أن"خطة الصندوق للعام الحالي تتضمن منح 12 ألف قرض لبناء الوحدات السكنية"، مشيراً الى أنه "تم تخصيص مبلغ 575 مليار دينار لإقرار الفردي والمجمعات السكنية، إلا أن وزارة المالية خاطبت الصندوق بكتاب رسمي وخصصت مبلغ 690 ملياراً ،على أن يدرج بالموازنة التشغيلية للعام الحالي".

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