علاوي واستقلالية كابينته الوزارية والمحاصصة

2020/02/17 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص لا يمكن لاي احد ان يخفي حالة الجدل، التي تدور حول الكابينة الوزارية المقبلة التي يهيئها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فهناك كتل تدعمه بقوة لاخراج العراق من الوضع الحالي، وتقويم حاله، وانهاء نهج المحاصصة ومكافحة الفساد المستشري في دوائر الدولة، واكثر كتلة اعلنت موقفها الايجابي من هذا التغيير هي […]

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