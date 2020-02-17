العرداوي: على رئيس البرلمان ان يكون جزء من رعاية مشاعر العراقيين والابتعاد عن الارادة المصلحية

2020/02/17 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المحلل السياسي عباس العرداوي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان يكون جزء من رعاية مشاعر العراقيين وعدم الذهاب باتجاه ارادة مصلحية مرفوضة حتى من ابناء مكونه السني بشان النتواجد الامريكي في العراق.وقال العرداوي لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين،: “بلا شك ان الولايات الامريكية ساعية للبقاء والتواجد في العراق والمنطقة وتعزيز هذا البقاء ورفض الارادة […]

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