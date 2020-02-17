لحظات الموت الأولى.. علي دب دب

2020/02/17 | 13:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب علي دب دب: لحظات الموت الاولى بيوم 1 اكتوبر جنت طالع من شغلي رايح للسعدون اشتري رامات للكاميرا جنت اعرف اكو مظاهرات بس ما جنت مهتم لموضوعها ابد لان ما جنت اعرف تفاصيلها ومركز بحياتي وبشغلي الجديد.وانا مكمل طريقي بشكل طبيعي وصلت للسعدون شفت هوسه جبيرة وصوت رمي وقنابل مسيله للدموع […]

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