هذا ما تحدث به المرجع المدرسي عن

2020/02/17 | 13:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

زار وفد اعلامي سماحة السيد محمد تقي المدرسي امس الاحد ، في محافظة كربلاء المقدسة ، ودعا سماحته الى ضرورة الاهتمام بالاطفال والطفولة .

وذكر ان " الطفولة منذ التسعينات ولدت لدينا جيل ضائع ومتشدد ولا يعرف كيف يتصرف، وهذا بدوره انعكس على نظرته التفاؤلية للحياة والمجتمع ".

وأكد سماحته...

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