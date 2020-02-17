محافظ بغداد يترأس الاجتماع الأول للجنة ادارة اعمال الدفاع المدني ويؤكد : تم اتخاذ التدابير لمواجهة خطر الفيضانات

2020/02/17 | 13:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة إدارة اعمال الدفاع المدني بمحافظة بغداد اجتماعها الاول، اليوم الاثنين، برئاسة محافظ بغداد المهندس محمد العطا لتدارس الاستعدادات من أجل موسم الفيضانات هذا العام.العطا، وعقب الاجتماع الذي […]

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