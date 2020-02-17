2020/02/17 | 13:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر حسن عبدالله الذوادي، أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 ستمثل جسراً للتواصل بين الثقافات، والتقريب بين الأفراد والمجتمعات في الشرق الأوسط والعالم، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة السادسة والخمسين من مؤتمر ميونخ للأمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذوادي: مونديال قطر يفتح جسراً للتواصل بين الثقافات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذوادي: مونديال قطر يفتح جسراً للتواصل بين الثقافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).