أدويـة سامـراء تخطط لمضاعفة مبيعاتهـا خـلال عـام 2020

2020/02/17 | 13:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشركة العامة لصناعة الأدوية، اليوم الإثنين، عن خططها لمضاعفة مبيعاتها خلال عام 2020 بالتعاقـد مـع شركـات للترويـج عـن منتجاتهـا.

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