الامم المتحدة تندد باستخدام اسلحة الصيد باستهداف المتظاهرين في العراق

2020/02/17 | 13:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نددت الامم المتحدة في العراق (يونامي) اليوم الاثنين استهداف المحتجين باسلحة الصيد في ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها وسط العاصمة بغداد.وقالت البعثة في بيان اليوم انه تواصل متابعة وتوثيق استهداف المحتجين السلميين ببنادق الصيد على الطريق الرابط بين ساحتي التحرير والخلاني في بغداد مساء 14، و15، و16 من شهر شباط الجاري مما ادى الى اصابة 50 شخصا على الاقل وكذلك اصابة عدد من افراد الامن بواسطة كريات من أسلحة الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف.ووردت من كربلاء أيضًا مزاعم حول استخدام مقذوفات مماثلة مما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجًا في شهر يناير وحده.وادانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، جنين هينس بلاسخارت ، بشدة استخدام بنادق الصيد ضد الممحتجين، والتي تسببت (مرة أخرى) في أعداد كبيرة من الإصابات في الاحتجاجات الأخيرة. ودعت بلاسخارت السلطات إلى منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عنها، إن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة ، يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم، يجب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات".

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