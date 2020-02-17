تكليف مدير جديد بمهام سلطة الطيران المدني.. (وثيقة)

2020/02/17 | 13:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أظهرت وثيقة، الاثنين، موافقة رئيس مجلس الوزراء على تكليف الطيار دريد يحيى جاسم بمهام مدير عام سلطة الطيران المدني.

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