صحة الكرخ / تنظم محاضرة علمية حول طرق الوقاية من فايروس كورونا و كيفية استخدام مواد التطهير و التعقيم في صالات العمليات والاماكن ذات الخطورة العالية

2020/02/17 | 13:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت دائرة صحة بغداد الكرخ شعبة السيطرة على التلوث و بالتعاون مع شركة (MPC turkuaz) التركية محاضرة علمية حول حول طرق الوقاية من فايروس كورونا و كيفية استخدام مواد التطهير […]

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