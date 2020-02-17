واصفا الحكم بـ ’’العار’’.. الإساءات العنصرية تُجبر أحد لاعبي بورتو على مغادرة الملعب

2020/02/17 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

إضطر مهاجم بورتو موسى ماريجا، إلى مغادرة الملعب احتجاجًا على تعرضه لإساءات عنصرية، خلال المباراة ...





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