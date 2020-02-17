المبعوثة الأممية بالعراق تصدر بياناً بشأن استخدام ’’أسلحة الصيد’’ ضد المتظاهرين وتوجه رسالة

2020/02/17 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت، ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، الاثنين (17 شباط 2020)، بياناً بشأن استخدام ’’أسلحة الصيد’’ ضد المتظاهرين، فيما شجبت استخدام تلك الأسلحة ضد المتظاهرين.

وذكرت بلاسخارت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تدين بشدة استخدام بنادق الصيد، التي تسببت (مرة أخرى) في إصابة أعداد كبيرة في الاحتجاجات الأخيرة"، داعية "السلطات إلى منع استخدام القوة، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة".

وأضافت، أن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة، يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم، إضافة الى وجوب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات".

بغداد اليوم-بغداد

رأى زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الإثنين (17 شباط، 2020) أن استمرار الاعتداءات بحق المتظاهرين سينزع آخر الأقنعة عن وجه السلطة، على حد تعبيره.

وقال علاوي، عبر تغريدة على منصة تويتر: "ايها الثائرون السلميون المطالبين با

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الإثنين (17 شباط 2020)، ان الجهة الوحيدة لمنح السلف والقروض للمواطنين والموظفين والمتقاعدين هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم- الانبار

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد (16 شباط 2020)، عن تمكنها من إحباط محاولة صرف صكوك مزورة في محافظة الأنبار، مبينة أن تلك الصكوك منسوبٌ صدورها إلى لجنة التعويضات في الرمادي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

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