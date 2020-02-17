2020/02/17 | 13:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلامية بان الجيش السوري حرر بلدات عنجارة وحور والقاسمية ومنطقة الشيخ عقيل الجبلية بريف حلب الشمالي الغربي بعد مواجهات مع ارهابيي جبهة “النصرة” والجماعات المتحالفة معها.وذكرت الوسائل ، ان ” الجماعات الارهابية استهدفت بالمدفعية قرى وبلدات تل رفعت وشيخ عيسى ومرعناز والمالكية وشوارغة بريف حلب ” .وفتح الجيش السوري الطريق الدولي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يحرر عنجارة وحور والقاسمية شمال غرب حلب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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