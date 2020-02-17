سيول وفيضانات قادمة لــ

2020/02/17 | 13:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بدأت لجنة إدارة أعمال الدفاع المدني بمحافظة بغداد العراقية، اليوم الاثنين، في اتخاذ احتياطاتها لمواجهة موسم الفيضانات هذا العام.

وقالت المحافظة في بيان، إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، برئاسة محافظ بغداد محمد العطا، والذي أكد ان "الاستعدادات قائمة سواء كانت هناك فيضانات أو لا...

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