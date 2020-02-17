34 نائباً من أربع كتل سنية يدعمون رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن اختيار وزراء مستقلين

2020/02/17 | 13:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اصدر 34 نائباً من اربع كتل سنية ( جبهة الانقاذ والتنمية وتحالف الوطن اولا ، و المشروع العربي ، العدل والاحسان ) بيانا لدعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن اختيار وزراء مستقلين .وذكرت الكتل في بيان … Readmore

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