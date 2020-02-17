بالصور00شباب اعتصام كربلاء يعيدون تأهيل بناية تربية المحافظة

2020/02/17 | 13:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر عدد من الشباب المتظاهرين في فلكة التربية بمدينة كربلاء المقدسة بالعمل على إعادة تأهيل بناية مديرية تربية المحافظة.ويقوم الشباب في حملة “الشباب لن يكل”، التطوعية في العمل على […]

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