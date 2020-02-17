سائق أرعن يغرق سيارته في بركة من الماء بعد قرار غبي… فيديو

2020/02/17 | 13:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو طريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة في أحد شوارع كنتاكي الأمريكية تغوص في الماء لسوء تقدير سائقها عمق الماء الحقيقي بعد العواصف التي ضربت الولاية.ويظهر مقطع […]

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