2020/02/17 | 13:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم إشعاراً من نظيره الأردني بالموافقة على إقامة مباراة ودية تجمع المنتخبين.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، أن الاتحاد الأردني وافق على إجراء لقاء ودي يجمع المنتخبين العراقي والأردني في الـ٢٥ من شهر آذار المقبل في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لمواجهة هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاء ودي يجمع العراق والأردن في الدوحة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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