الرئيس الإيراني: طهران لن تجري محادثات مع أمريكا تحت الضغط

2020/02/17 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) – قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة تحت الضغط مضيفا أن دور طهران ضروري من أجل تحقيق الأمن في الشرق الأوسط.ونشبت أزمة في العلاقات بين طهران وواشنطن في … Readmore

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