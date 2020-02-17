إسرائيل تأمل بأن توقف ألمانيا وأعضاء في الجنائية الدولية تحقيقا بشأن الفلسطينيين

2020/02/17 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس (رويترز) – أشاد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يوم الأحد بما وصفه بجهود الدول الصديقة لمنع المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب مزعومة ضد الفلسطينيين.وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر … Readmore

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