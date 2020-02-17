2020/02/17 | 13:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان يوم الاثنين ان الحكومة الاتحادية في بغداد لم ترسل الى الان اموالا الى الاقليم الامر الذي ادى الى حدوث تأخير في دفع الرواتب.

وعزا المتحدث باسم الوزارة احمد عبد الرحمن في مؤتمر صحفي عقده اليوم عدم ارسال الاموال الى الاقليم لاسباب ادارية، قائلا "نحن على تواصل مع الحكومة الاتحادية لحل هذه المشكلة".

واضاف ان حكومة الاقليم تعتمد على ثلاثة موارد في تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين اثنان منها من داخل الاقليم، والاخر من بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مالية اقليم كوردستان: الى الآن لم تصلنا اموال من بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مالية اقليم كوردستان: الى الآن لم تصلنا اموال من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).