2020/02/17 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ مليار دولار منذ عام الفين واثني عشر وحتى نهاية العام الماضي.

وقال يلدز في تصريح، إن العراق أول دولة من بين خمس دول في عام الفين وتسعة عشر تم بيع العقارات لمواطنيه في تركيا، مشيرا الى ان مجموع عدد العقارات التي تم شرائها من قبل العراقيين في السنوات الخمس الاخيرة وعدد الوافدين الى تركيا كان الأعلى بين مواطني باقي الدول.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير التركي لدى بغداد: حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليار دولار خلال 5 سنوات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير التركي لدى بغداد: حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليار دولار خلال 5 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).