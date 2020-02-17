لأول مرة منذ عام 1997: الأكبر خسارة لشركة “بوينغ” الأمريكية للطيران

2020/02/17 | 13:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “بوينغ” الأمريكية للطيران عن خسائرها التجارية الأكبر لأول مرة منذ عام 1997.كما لم تتلقى الشركات ولأول مرة أيضا، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، طلبات شراء الطائرات […]

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