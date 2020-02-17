2020/02/17 | 13:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة نيابية عراقية عن معلومات مهمة بشأن الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كتلة نيابية عراقية تكشف معلومات مهمة عن تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كتلة نيابية عراقية تكشف معلومات مهمة عن تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).