2020/02/17 | 14:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة العلاقات العامة في نقابة المحامين، اليوم الاثنين، صدور اعمام من وزارة العدل لتسهيل مهام المحامين عند زيارتهم السجون، لافتة إلى تأمين لقائهم بموكليهم وفقاً للقانون.وذكرت رئيسة للجنة، شهد الدليمي، في بيان تلتقه وكالة صدى، ان “دائرة الاصلاح والسجون التابعة لوزارة العدل اصدرت اعماماً إلى الاقسام السجنية كافة، لتسهيل اعمال المحامين”.وأضافت الدليمي،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل تعلن عن منحها المحامين تسهيلات كبيرة لزيارة السجون وكالة صدى الاعلام للانباء.

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