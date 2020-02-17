موقع أميركي: واشنطن نشرت 20 الف جندي في الشرق الأوسط منذ الربيع الماضي

2020/02/17 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لموقع “بوبيولر ريزستنس” الأميركي، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأميركية زادت عدد قواتها في الشرق الأوسط بمقدار 20 الف جندي منذ الربيع الماضي مستغلة حالة العداء مع إيران.وذكر التقرير، إن “الولايات المتحدة تستخدم الحروب لتبرير المزيد من النزعة العسكرية في جميع أنحاء العالم”، مشيرا إلى أن “امتلاك اميركا 800 قاعدة تغطي جميع […]

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