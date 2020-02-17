2020/02/17 | 14:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النحافة ..اعراضها واسبابها واضرارها المستقلة / يعاني الكثير من الإصابة بالنحافة والتي تعني قلة الوزن بشكل عن المعدل الطبيعي والمفترض أن يكون عليه الشخص، وهو ما يسبب العديد من الأمراض، وتمثل النحافة قلقا كبيرا للمصابين بها، ولذلك سوف نقوم بعمل تقرير يشمل أسباب النحافة وكيف يمكن معالجتها والأعراض والمضاعفات وطرق العلاج.** ما هو […]

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