2020/02/17 | 14:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر تصوير مجهري اجري لاول مرة بشأن الفيروس المستجد “كورونا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد ..



تصوير مجهري تفصيلي لفيروس كورونا المستجد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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