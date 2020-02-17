يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

2020/02/17 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي يوما بعد اخر يكشف مقتدى الصدر عن نفسه امام الشعب العراقي، بانه العدو رقم واحد ضد اي مظاهرة او انتفاضة تقوم ضد سلطة الاحتلال الحاكمة في العراق.الى...أكمل القراءة ←

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