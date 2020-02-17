2020/02/17 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي باستعراض الوقائع الحاصلة في الحالة العراقية الراهنة الملتهبة المتعثرة المبعثرة يمكن اكتشاف أن شلة الحكم وجبهة المعارضة التشرينية، معا، لم يُشخصا، رغم كل الدم الذي سال، حقيقة الموقف...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن وظيفة رئيس وزراء العراق) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن وظيفة رئيس وزراء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).