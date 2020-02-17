مدافع سيلتا فيغو يسقط زيدان أرضا بطريقة كوميدية

2020/02/17 | 14:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت المباراة التي تعادل من خلالها ريال مدريد مع ضيفه سيلتا فيغو بهدفين لمثلهما لقطة طريقة، كان بطلها مدرب الميرنغي زين الدين زيدان.وفي الدقيقة (60) وإثر محاولة من مدافع سيلتا فيغو جوزيف أودو الحفاظ على كرته لعدم خروجها إلى رمية تماس، وجد نفسه أمام زيدان ليسقطه أرضاً، في مشهد طريف.وكان سيلتا فيغو قد

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