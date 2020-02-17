بعثة الامم المتحدة في العراق تندد باستخدام أسلحة الصيد في قمع المتظاهرين السلميين

2020/02/17 | 14:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: نددت بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي”، باستهداف المتظاهرين السلميين في بغداد وعدد من المناطق الأخرى باستخدام أسلحة الصيد.ودعت “يونامي” عبر بيان لها، السلطات إلى منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عنها، بعد توثيقها استهداف المحتجين السلميين في ساحة … Readmore

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