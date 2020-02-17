2020/02/17 | 14:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الإعلامية ناردين فرج مقدمة “ذا فويس كيدز”، عن نيتها عدم الاستمرار في تقديم حلقات البرنامج، مشيرة إلى أن آخر حلقة لها ستكون السبت المقبل.وأوضحت في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، أن مقدمة أخرى ستحل مكانها في آخر حلقتين من البرنامج، رافضة الدخول في تفاصيل قرارها المفاجئ.وقالت فرج في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناردين فرج تنسحب من تقديم برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناردين فرج تنسحب من تقديم برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناردين فرج تنسحب من تقديم برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).