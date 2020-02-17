بالوثيقة: تكليف دريد يحيى بادارة سلطة الطيران المدني

2020/02/17 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كلف مجلس رئاسة الوزراء، الطيار دريد يحيى جاسم بمهام مدير عام سلطة الطيران المدني وكالة.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، حصول موافقة مجلس الوزراء بتكليف الطيار دريد يحيى جاسم بمهام مدير عام سلطة الطيران المدني وكالة.

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