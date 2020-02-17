امام جمعة النجف في مهرجان الفتاة الفاطمية الثالث:عزل النساء مخطط لسرقة نصف المجتمع، لان حضورهن عامل نصر

2020/02/17 | 14:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمهرجان الفتاة الفاطمية الثالث، السيد القبانجي: البريد الوارد المهرجان الفتاة الفاطمية الثالث، السيد القبانجي: – عزل النساء مخطط لسرقة نصف المجتمع، لان حضورهن عامل نصر – معركتنا الحقيقية ليست اقتصادية […]

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