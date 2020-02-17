المليونيات.. هل من جدوى؟

2020/02/17 | 14:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي وتستمر التظاهرات المليونية على قدم وساق وستوتة وتكتك… ولعلها ستصير مليارية وترليونية بعد حين، مقابل هذا يستمر رؤوس الحكم بألاعيبهم على حبلين، بل ثلاثة، بل عشرة، بل عشرات […]

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