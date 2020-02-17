2020/02/17 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستان

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الاثنين (17 شباط 2020)، باغلاق معبر ’’حاج عمران’’ الحدودي بين إقليم كردستان وإيران بسبب كثافة الثلوج.

وقال مراسلنا، إن معبر حاج عمران الحدودي مع إيران تم إغلاقه، بسبب تساقط الثلوج بشكل كثيف جدا وصل مستواها الى ٨٠ سم.





وأضاف، أن فرق الإنقاذ تحاول فتح الطريق الرابط بين العراق وإيران.

يتبع .



.



.

بغداد اليوم – بغداد

شارك وفد وزاري من وزارة التربية، الإثنين (17 شباط 2020)، في اعمال الورشة الخاصة لمناقشة نتائج المرحلة الأولى للمشروع الوطني "للتغذية المدرسية"، الذي انطلق بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الصحة والمدير

بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر مطلع، الاثنين (17 شباط 2020)، بأن المحكمة الإدارية أنقضت قرار مجلس محافظة بابل المنحل، وأعادت وسام اصلان الجبوري لمنصب النائب الأول لمحافظ بابل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الإدارية أنقضت قر

بغداد اليوم-بغداد

وافقت وزارة الداخلية، على اعتبار منتسبي شرطة الديوانية المتوفين "شهداء".

وحصلت (بغداد اليوم)، على أسماء الوجبة الأولى من رجال الشرطة، اللذين تم إعادة صياغة قرارات المجالس التحقيقية الخاصة بوفاتهم واعتبارهم مستشهدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ’’الثلوج’’ تغلق معبر ’’حاج عمران’’ الحدودي بين كردستان وإيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ’’الثلوج’’ تغلق معبر ’’حاج عمران’’ الحدودي بين كردستان وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).